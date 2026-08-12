Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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12.08.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz verzeichnet am Mittwochmittag Verluste
Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 44,48 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 44,48 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'505 Punkten realisiert. Die Porsche vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,80 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,76 EUR. Zuletzt wechselten 89'610 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Abschläge von 19,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Porsche vz-Anleger Experten zufolge am 22.10.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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