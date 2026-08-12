Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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12.08.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 44,01 EUR abwärts.
Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 44,01 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'457 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,95 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5'229 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,11 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 19,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 8.83 Mrd. EUR, gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,05 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Porsche vz dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,93 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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