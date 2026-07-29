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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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29.07.2026 12:59:34

Porsche vz Market-Perform

Porsche vz.
41.26 CHF -1.14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz des Sportwagenbauers habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen seien um 18 Prozent zurückgegangen, doch der starke Modellmix beim Modell 911 habe zu einem Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises um 14 Prozent geführt./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
44.29 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
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