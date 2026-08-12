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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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12.08.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 44,49 EUR.

Porsche vz.
41.93 CHF -0.17%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 44,49 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'422 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche vz-Aktie bis auf 43,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 176'490 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. 13,87 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,94 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 1,01 EUR je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 8.83 Mrd. EUR, gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,05 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Porsche
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