Porsche Automobil 26.26 CHF -1.57% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche SE von 33 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Unternehmen habe eine klare Erwartungshaltung hinsichtlich Profitabilität, Kapitaleffizienz und Kostenstrukturen bei Volkswagen und bei der Porsche AG und fordere schnelle und konsequente Entscheidungen bei den Wolfsburgern, schrieb Michael Punzet am Dienstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.