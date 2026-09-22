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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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22.09.2026 07:55:11

Siemens Healthineers Outperform

Siemens Healthineers
35.48 CHF -0.49%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Natalia Webster verspricht sich laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick Neuigkeiten von der Jahrestagung der American Society for Radiation Oncology (ASTRO). Dort werde die US-Tocher Varian wohl eine neue Strahlentherapie-Plattform vorstellen. In einem von ihr kalkulierten Szenario könnte solch ein differenziertes Produkt die Umsätze im Bereich der Präzisionstherapie um bis zu 14 Prozent über die Konsensschätzungen heben./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
37.79 € 		Abst. Kursziel*:
19.08%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
37.63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.59%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
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07:55 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
11.09.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
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