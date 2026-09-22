Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Natalia Webster verspricht sich laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick Neuigkeiten von der Jahrestagung der American Society for Radiation Oncology (ASTRO). Dort werde die US-Tocher Varian wohl eine neue Strahlentherapie-Plattform vorstellen. In einem von ihr kalkulierten Szenario könnte solch ein differenziertes Produkt die Umsätze im Bereich der Präzisionstherapie um bis zu 14 Prozent über die Konsensschätzungen heben./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
37.79 €
|
Abst. Kursziel*:
19.08%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
37.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.59%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
09:28
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21.09.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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21.09.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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|Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX (finanzen.ch)
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16.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
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16.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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16.09.26
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|RBC Capital Markets
|11.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
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|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
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|07.08.26
|Siemens Healthineers Kaufen
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|04.08.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
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|Deutsche Bank AG
|03.08.26
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