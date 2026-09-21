Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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21.09.2026 12:26:17
Gewinne in Frankfurt: MDAX notiert mittags im Plus
Der MDAX zeigt am ersten Tag der Woche eine positive Tendenz.
Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.38 Prozent stärker bei 31’201.13 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348.635 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.574 Prozent auf 31’262.24 Punkte an der Kurstafel, nach 31’083.97 Punkten am Vortag.
Bei 31’050.71 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31’295.21 Punkten den höchsten Stand markierte.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.08.2026, den Wert von 32’110.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’638.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der MDAX auf 30’195.88 Punkte taxiert.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0.715 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 5.20 Prozent auf 80.95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.85 Prozent auf 71.35 EUR), AIXTRON SE (+ 4.74 Prozent auf 36.48 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.69 Prozent auf 147.20 EUR) und JENOPTIK (+ 2.83 Prozent auf 40.66 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Porsche Automobil (-3.45 Prozent auf 27.44 EUR), AUTO1 (-2.29 Prozent auf 18.31 EUR), thyssenkrupp (-2.07 Prozent auf 14.88 EUR), Bilfinger SE (-1.74 Prozent auf 56.40 EUR) und AUMOVIO (-1.67 Prozent auf 35.35 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 636’940 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.813 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel
Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.44 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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17.09.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE sichert sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten in Dortmund (EQS Group)
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17.09.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE secures additional wafer capacity in Dortmund (EQS Group)
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17.09.26
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Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
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