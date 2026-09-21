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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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Index-Performance 21.09.2026 12:26:17

Gewinne in Frankfurt: MDAX notiert mittags im Plus

Gewinne in Frankfurt: MDAX notiert mittags im Plus

Der MDAX zeigt am ersten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Porsche Automobil
25.96 CHF -2.87%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.38 Prozent stärker bei 31’201.13 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348.635 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.574 Prozent auf 31’262.24 Punkte an der Kurstafel, nach 31’083.97 Punkten am Vortag.

Bei 31’050.71 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31’295.21 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.08.2026, den Wert von 32’110.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’638.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der MDAX auf 30’195.88 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0.715 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 5.20 Prozent auf 80.95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.85 Prozent auf 71.35 EUR), AIXTRON SE (+ 4.74 Prozent auf 36.48 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.69 Prozent auf 147.20 EUR) und JENOPTIK (+ 2.83 Prozent auf 40.66 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Porsche Automobil (-3.45 Prozent auf 27.44 EUR), AUTO1 (-2.29 Prozent auf 18.31 EUR), thyssenkrupp (-2.07 Prozent auf 14.88 EUR), Bilfinger SE (-1.74 Prozent auf 56.40 EUR) und AUMOVIO (-1.67 Prozent auf 35.35 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 636’940 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.813 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.44 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’434.70 19.98 SPBZFU
Short 14’717.93 14.00 S3BCYU
Short 15’283.07 8.89 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’954.09 21.09.2026 12:45:27
Long 13’323.66 19.98 SLBIBU
Long 13’018.74 13.93 SUTB5U
Long 12’468.58 8.98 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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