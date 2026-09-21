Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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21.09.2026 10:02:30
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Porsche Automobil-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 21.09.2021 wurde die Porsche Automobil-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Porsche Automobil-Aktie bei 81.82 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 12.222 Porsche Automobil-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (28.42 EUR), wäre die Investition nun 347.35 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65.27 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Porsche Automobil belief sich jüngst auf 8.70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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