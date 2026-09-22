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Kapitalmassnahme 22.09.2026 09:45:06

SGS-Aktie zeht an: Kapitalaufnahme mittels Anleihe

SGS-Aktie zeht an: Kapitalaufnahme mittels Anleihe

Der Warenprüfkonzern SGS nimmt mit einer neuen Anleihe 650 Millionen Euro am Kapitalmarkt auf.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren bis 2032 und wird mit 4,125 Prozent verzinst.

Die Anleihe wird von der SGS Finance BV ausgegeben und von der SGS SA garantiert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist vorgesehen.

Den Erlös will SGS für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Refinanzierung bestehender Schulden verwenden.

Zeitweise gewinnt die SGS-Aktie im Schweizer Handel 0,20 Prozent auf 94,67 Franken.

yz/hr

Baar (awp)

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