|Krypto-Marktbericht
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22.09.2026 09:48:20
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag.
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin 1,42 Prozent auf 85.229,41 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 86.453,90 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,27 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 22,2 Prozent.
Nach 61,94 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Dienstagvormittag um 2,11 Prozent auf 60,64 US-Dollar gesunken.
Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.771,67 US-Dollar am Vortag auf 2.725,45 US-Dollar nach unten (1,67 Prozent).
Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,87 Prozent auf 264,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 266,49 US-Dollar wert.
Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 1,18 Prozent auf 1,515 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,533 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Monero-Kurs um 3,27 Prozent auf 571,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 590,57 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2437 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2442 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2150 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,2114 US-Dollar beziffert.
Mit dem Tron-Kurs geht es indes nach oben. Tron gewinnt 1,07 Prozent auf 0,3481 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3444 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 1,80 Prozent auf 784,01 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 798,39 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0989 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0990 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Solana um 2,09 Prozent auf 116,10 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 118,57 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 4,79 Prozent auf 10,68 US-Dollar, nach 11,22 US-Dollar am Vortag.
Nach 13,10 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagvormittag um 1,98 Prozent auf 12,84 US-Dollar gesunken.
Daneben fällt Sui um 2,31 Prozent auf 1,012 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,036 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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