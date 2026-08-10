So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingebracht

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Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 23.73 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 42.14 ETC im Portfolio. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 6.421 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 270.60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 72.94 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.08.2026 bei 6.414 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum Classic liegt derzeit bei 24.48 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net