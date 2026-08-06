ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

Im Juli 2026 haben 11 Analysten eine Einschätzung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vorgenommen.

11 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 78,27 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von ABB (Asea Brown Boveri) auf 79,52 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 74,00 CHF -6,94 24.07.2026 RBC Capital Markets 83,00 CHF 4,38 21.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 80,00 CHF 0,60 20.07.2026 Deutsche Bank AG 70,00 CHF -11,97 17.07.2026 DZ BANK - - 16.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 80,00 CHF 0,60 16.07.2026 RBC Capital Markets 81,00 CHF 1,86 16.07.2026 Bernstein Research 70,00 CHF -11,97 16.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 80,00 CHF 0,60 09.07.2026 Goldman Sachs Group Inc. 74,00 CHF -6,94 08.07.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 08.07.2026 UBS AG 88,00 CHF 10,66 07.07.2026 RBC Capital Markets 81,00 CHF 1,86 03.07.2026

Redaktion finanzen.ch