ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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06.08.2026 12:16:00
ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im vergangenen Monat.
Im Juli 2026 haben 11 Analysten eine Einschätzung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vorgenommen.
11 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 78,27 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von ABB (Asea Brown Boveri) auf 79,52 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|74,00 CHF
|-6,94
|24.07.2026
|RBC Capital Markets
|83,00 CHF
|4,38
|21.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|80,00 CHF
|0,60
|20.07.2026
|Deutsche Bank AG
|70,00 CHF
|-11,97
|17.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|80,00 CHF
|0,60
|16.07.2026
|RBC Capital Markets
|81,00 CHF
|1,86
|16.07.2026
|Bernstein Research
|70,00 CHF
|-11,97
|16.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|80,00 CHF
|0,60
|09.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|74,00 CHF
|-6,94
|08.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|08.07.2026
|UBS AG
|88,00 CHF
|10,66
|07.07.2026
|RBC Capital Markets
|81,00 CHF
|1,86
|03.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
|16.07.26
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|DZ BANK
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
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|ABB Kaufen
|DZ BANK
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|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
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