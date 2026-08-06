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Unter der Lupe 06.08.2026 12:16:00

ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im vergangenen Monat.

ABB
82.43 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Im Juli 2026 haben 11 Analysten eine Einschätzung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vorgenommen.

11 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 78,27 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von ABB (Asea Brown Boveri) auf 79,52 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG74,00 CHF-6,9424.07.2026
RBC Capital Markets83,00 CHF4,3821.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)80,00 CHF0,6020.07.2026
Deutsche Bank AG70,00 CHF-11,9717.07.2026
DZ BANK--16.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)80,00 CHF0,6016.07.2026
RBC Capital Markets81,00 CHF1,8616.07.2026
Bernstein Research70,00 CHF-11,9716.07.2026
JP Morgan Chase & Co.80,00 CHF0,6009.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.74,00 CHF-6,9408.07.2026
JP Morgan Chase & Co.--08.07.2026
UBS AG88,00 CHF10,6607.07.2026
RBC Capital Markets81,00 CHF1,8603.07.2026

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3568 16.06.2028 157230609
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Short 1633.2001 18.12.2026 146215554
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3568 11.66 158569767
Long 11.8348 6.37 159232052
Long 20.415 2.74 159435817
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0489 13.13 157036030
Short 11.5014 5.61 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -56.36 134029532
Long 8 -11.79 152739230
Long 12 -21.98 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
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Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
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