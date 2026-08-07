Porsche Automobil Aktie 4935121 / US73328P1066
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07.08.2026 16:12:41
Porsche-Aktie stabil: Verlust bei der Porsche Automobil Holding im ersten Halbjahr
Die Porsche Automobil Holding SE hat im ersten Halbjahr 2026 einen Verlust verzeichnet.
Einen positiven Gegenpol bildete das Segment der Portfoliobeteiligungen, dessen Ergebnis nach Steuern insbesondere dank der erfolgreichen Neubewertung von Quantum Systems auf 148 Millionen Euro nach 29 Millionen Euro im Vorjahr anzog. Der Buchwert dieses Portfolios kletterte per Ende Juni auf über 630 Millionen Euro.
Dank stabiler Dividendenflüsse verringerte sich die Nettoverschuldung des Konzerns: Zum 30. Juni 2026 lag die Konzern-Nettoverschuldung bei 4,98 Milliarden Euro gegenüber 5,10 Milliarden Euro zum Jahresende 2025.
Für das Gesamtjahr 2026 geht das Management unverändert von einem positiven angepassten Konzernergebnis nach Steuern zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro sowie einer Nettoverschuldung von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro aus.
Die Porsche SE-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,07 Prozent auf 29,06 Euro.
Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschliessend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.
DOW JONES
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