Micron Technology 705.94 CHF 1.67% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Micron auf "Buy" mit einem Kursziel von 1625 US-Dollar belassen. Timothy Arcuri revidierte am Montag seine Schätzungen leicht nach unten. Er verwies auf etwas Rauschen im Geschäft mit Flash-Speichern (NAND). Der Markt für Arbeitsspeicher (DRAM) sei aber noch knapper, als er zuvor gedacht habe./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 05:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.