Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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10.08.2026
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10.08.2026 16:27:09
Micron Technology Buy
Micron Technology
705.94 CHF 1.67%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Micron auf "Buy" mit einem Kursziel von 1625 US-Dollar belassen. Timothy Arcuri revidierte am Montag seine Schätzungen leicht nach unten. Er verwies auf etwas Rauschen im Geschäft mit Flash-Speichern (NAND). Der Markt für Arbeitsspeicher (DRAM) sei aber noch knapper, als er zuvor gedacht habe./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 05:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Buy
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 1’625.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 869.99
|
Abst. Kursziel*:
86.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 862.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
88.49%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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