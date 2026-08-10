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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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10.08.2026
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10.08.2026 16:27:09

Micron Technology Buy

Micron Technology
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Micron auf "Buy" mit einem Kursziel von 1625 US-Dollar belassen. Timothy Arcuri revidierte am Montag seine Schätzungen leicht nach unten. Er verwies auf etwas Rauschen im Geschäft mit Flash-Speichern (NAND). Der Markt für Arbeitsspeicher (DRAM) sei aber noch knapper, als er zuvor gedacht habe./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 05:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Micron Technology-Kurs >5 >10
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Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Buy
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 869.99 		Abst. Kursziel*:
86.78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
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