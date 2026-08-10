Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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10.08.2026 16:27:44
Under Armour Buy
Under Armour
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 US-Dollar belassen. Die Senkung der Umsatzprognose dürfte die Stimmung gegenüber der Aktie etwas eintrüben, schrieb Jay Sole am Freitag anlässlich der jüngsten Quartalszahlen des Sportartikelherstellers./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Under Armour Inc. Buy
|
Unternehmen:
Under Armour Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 10.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 5.64
|
Abst. Kursziel*:
77.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 5.87
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.50%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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