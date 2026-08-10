|Wertzuwachs oder -verlust?
|
10.08.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Vor Jahren in Bitcoin Cash eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bitcoin Cash war am 09.08.2025 568.43 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in BCH investiert hätte, befänden sich nun 1.759 Bitcoin Cash in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 377.41 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.08.2026 auf 214.53 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 62.26 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin Cash am 24.06.2026 bei 190.02 USD. Bei 654.75 USD erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|51’870.73521
|-0.95%
|Handeln
|Vision
|0.02943
|-1.93%
|Handeln
|Ethereum
|1’518.94393
|-1.54%
|Handeln
|Ripple
|0.82659
|-0.65%
|Handeln
|Solana
|61.88092
|0.41%
|Handeln
|Cardano
|0.15623
|-0.67%
|Handeln
|Polkadot
|0.65517
|1.55%
|Handeln
|Chainlink
|6.72622
|1.70%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.21%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-0.56%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren