So viel Verlust hätte eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

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Bitcoin Cash war am 09.08.2025 568.43 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in BCH investiert hätte, befänden sich nun 1.759 Bitcoin Cash in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 377.41 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.08.2026 auf 214.53 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 62.26 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin Cash am 24.06.2026 bei 190.02 USD. Bei 654.75 USD erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net