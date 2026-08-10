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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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10.08.2026
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10.08.2026 17:19:12

Scout24 Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach dem Quartalsbericht von 93 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er gehe nun für 2026 von einem Umsatzanstieg des Online-Immobilienmarktplatzbetreibers von ein Prozent sowohl im Segment "Professional" als auch im Segment "Private" aus, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für 2027 und 2028 ließ er unverändert./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
101.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
76.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.89%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
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10.08.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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