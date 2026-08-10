Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach dem Quartalsbericht von 93 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er gehe nun für 2026 von einem Umsatzanstieg des Online-Immobilienmarktplatzbetreibers von ein Prozent sowohl im Segment "Professional" als auch im Segment "Private" aus, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für 2027 und 2028 ließ er unverändert./ck/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
101.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73.90 €
|
Abst. Kursziel*:
36.67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
76.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.89%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
10.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
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|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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10.08.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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10.08.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Scout24
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