NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach dem Quartalsbericht von 93 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er gehe nun für 2026 von einem Umsatzanstieg des Online-Immobilienmarktplatzbetreibers von ein Prozent sowohl im Segment "Professional" als auch im Segment "Private" aus, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für 2027 und 2028 ließ er unverändert./ck/rob/jha/;