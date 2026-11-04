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04.11.2026 11:16:09
Zahlen über Schätzungen: Heidelberg Materials glänzt in Q3 - Aktie im Fokus
Heidelberg Materials hat bei 10 Prozent Wachstum im dritten Quartal 9 Prozent mehr operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr. An der Prognose hält der im DAX notierte Baustoffriese fest.
Der Umsatz legte um gut 600 Millionen auf 6,41 Milliarden Euro zu. Analysten hatten hier mit 6,19 Milliarden Euro gerechnet. Dazu trugen auch Portfolioveränderungen bei etwa, vor allem die Erstkonsolidierung des türkischen Unternehmens Akcansa, an dem die Heidelberger seit der Jahresmitte die Mehrheit halten.
Zur Ergebnisentwicklung trug das laufende Sparprogramm Transformation Accelerator bei, die bis zum Jahresende angepeilten 500 Millionen Euro Einsparungen werden übertroffen, wie das Unternehmen mitteilte. Das Programm werde zwei weitere Jahre fortgeführt, hiess es weiter. Ziel seien zusätzliche Einsparungen von 300 Millionen Euro, die in etwa zu gleichen Teilen in den Jahren 2027 und 2028 realisiert werden sollten. Vor allem strukturelle Veränderungen, insbesondere in Europa, stünden dabei im Zentrum.
Für 2026 bestätigte Heidelberg Materials das Ziel eines Gewinns aus dem laufenden Geschäft zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro. Ende Juli hatten die Heidelberger die Prognose am oberen Ende um 100 Millionen Euro gekappt.
Im XETRA-Handel klettern die Papiere von Heidelberg Materials zeitwiese um 8,30 Prozent auf 169,55 Euro.
DJG/rio/cbr
DOW JONES
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