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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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04.11.2026 15:02:55

Boeing Buy

Boeing
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Gesamtzahl der ausgelieferten Flugzeuge sei im Oktober im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der rollierende Dreimonatsdurchschnitt des Modells 737 sei unter die Zielvorgaben des Flugzeugbauers gesunken./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
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