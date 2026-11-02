Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Gesamtzahl der ausgelieferten Flugzeuge sei im Oktober im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der rollierende Dreimonatsdurchschnitt des Modells 737 sei unter die Zielvorgaben des Flugzeugbauers gesunken./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 230.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 177.97
|
Abst. Kursziel*:
29.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 176.84
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.06%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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