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BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

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04.11.2026 15:08:15

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen von 135 auf 125 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Rahmen der Telefonkonferenz seien mehrere wichtige Neuerungen in der Produktpipeline hervorgehoben worden, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er blickt daraufhin zum Beispiel zunehmend positiver auf den Antikörper-Kandidat Pumitamig. Angesichts jüngster Rückschläge im Bereich Melanome und Karzinome strich er zwei Programme aus seinem Modell./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 03:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 125.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
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Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
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15:08 BioNTech Buy UBS AG
07:43 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 BioNTech Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 BioNTech Buy UBS AG
07.10.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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