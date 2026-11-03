BioNTech 71.58 CHF -3.58% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen von 135 auf 125 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Rahmen der Telefonkonferenz seien mehrere wichtige Neuerungen in der Produktpipeline hervorgehoben worden, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er blickt daraufhin zum Beispiel zunehmend positiver auf den Antikörper-Kandidat Pumitamig. Angesichts jüngster Rückschläge im Bereich Melanome und Karzinome strich er zwei Programme aus seinem Modell./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 03:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.