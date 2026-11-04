T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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T-Mobile US Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 240 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Telekom-Tochter habe im dritten Quartal mit ihren Zahlen über dem Konsens gelegen, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es blieben aber Unsicherheiten bezu?glich eines forcierten Markteintritts des Satellitennetzbetreibers Starlink./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 160.89
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 161.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
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KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
16:29
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
03.11.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
31.10.26
|So stuften die Analysten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 mit Kurseinbruch (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 rutscht am Mittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
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