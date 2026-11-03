Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Wafer-Zyklus verlagerte sich von einer Erholung des Volumens hin zur Preisgestaltung, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im dritten Quartal habe sich eine zunehmende Verknappung der Auslastung bestätigt. Für Anleger entstehe damit ein attraktives Zeitfenster zum Einstieg./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61.80 €
|
Abst. Kursziel*:
110.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
125.11%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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