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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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04.11.2026 16:36:48

Infineon Overweight

Infineon
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Sandeep Deshpande äußerte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal seinen Glauben, dass die für 2027 erwarteten Ziele etwas über dem Konsens liegen könnten. Da die Prognosepraxis vorsichtig sei, bliebe damit die Option offen, die Zielsetzungen im Laufe des Jahres anzuheben./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
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