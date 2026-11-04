NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Sandeep Deshpande äußerte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal seinen Glauben, dass die für 2027 erwarteten Ziele etwas über dem Konsens liegen könnten. Da die Prognosepraxis vorsichtig sei, bliebe damit die Option offen, die Zielsetzungen im Laufe des Jahres anzuheben./rob/tih/jha/;