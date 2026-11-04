Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Sandeep Deshpande äußerte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal seinen Glauben, dass die für 2027 erwarteten Ziele etwas über dem Konsens liegen könnten. Da die Prognosepraxis vorsichtig sei, bliebe damit die Option offen, die Zielsetzungen im Laufe des Jahres anzuheben./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
50.60 €
|
Abst. Kursziel*:
89.72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
88.24%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
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