Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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Pfizer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Mit disziplinierter Umsetzung von Managementzielen und gezielten Investitionen in die Pipeline soll der Umsatz 2028 bis 2033 laut dem Pharmakonzern im hohen einstelligen Bereich wachsen. Dabei solle die Dividende zumindest auf aktuellem Niveau gehalten werden, resümierte Analystin Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Managementpläne. Sie und auch der Konsens erwarteten jedoch weitgehend stagnierende Umsätze in diesem Zeitraum. Starke Markteinführungen und höhere Erfolgswahrscheinlichkeiten für die Pipeline seien erforderlich, um den langfristigen Ausblick zu stützen./ck/rob/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Hold
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 25.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 25.41
|
Abst. Kursziel*:
-1.61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 25.31
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.22%
|
Analyst Name::
Kerry Holford
|
KGV*:
-
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