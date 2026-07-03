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Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

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03.07.2026 07:18:47

Pfizer Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit Blick auf Vorab-Aussagen des Pharmakonzerns zu den anstehenden Quartalszahlen hob Akash Tewari in einem am Freitag vorliegenden Ausblick den Einfluss von Sondereffekten auf die Produktdynamik hervor. Die Amerikaner hätten zudem auf die im Juni bestätigten Jahresziele sowie die vergangene Woche bekannt gegebene Dividendenpolitik verwiesen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Pfizer-Kurs >5 >10
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Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
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Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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$ 24.32 		Abst. Kursziel*:
39.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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39.80%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
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