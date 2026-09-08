S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Pfizer-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34.25 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Pfizer-Aktie investierten, hätten nun 291.971 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 28.45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’306.57 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 16.93 Prozent.

Pfizer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 162.14 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch