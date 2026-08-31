Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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31.08.2026 22:30:38
Was Analysten von der Pfizer-Aktie erwarten
Die Pfizer-Aktie wurde im August 2026 von 4 Analysten analysiert.
2 Experten stufen die Pfizer-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Pfizer-Aktie.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 29,50 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,04 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Pfizer in Höhe von 28,46 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25,00 USD
|-12,16
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|34,00 USD
|19,47
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|28,00 USD
|-1,62
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
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|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Pfizer Buy
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|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
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