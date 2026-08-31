Was Analysten von der Pfizer-Aktie erwarten

Die Pfizer-Aktie wurde im August 2026 von 4 Analysten analysiert.

2 Experten stufen die Pfizer-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Pfizer-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 29,50 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,04 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Pfizer in Höhe von 28,46 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 06.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 25,00 USD -12,16 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 34,00 USD 19,47 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 28,00 USD -1,62 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch