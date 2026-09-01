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Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

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Pfizer-Investment im Blick 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Pfizer gewesen.

Pfizer
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Pfizer-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24.76 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Pfizer-Aktie investierten, hätten nun 40.388 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 28.46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’149.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.94 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Pfizer eine Börsenbewertung in Höhe von 159.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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