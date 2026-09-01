Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Pfizer-Investment im Blick
|
01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Pfizer gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Pfizer-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24.76 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Pfizer-Aktie investierten, hätten nun 40.388 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 28.46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’149.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.94 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Pfizer eine Börsenbewertung in Höhe von 159.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
01.09.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Was Analysten von der Pfizer-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
25.08.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Pfizer-Aktie: Gewinn schmilzt um mehr als die Hälfte - droht nun die Dividendenkürzung? (finanzen.ch)
|
11.08.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.08.26
|Pfizer grapples with ‘a world of hurt’ after Covid triumph (Financial Times)
|
04.08.26
|Pfizer wächst unerwartet stark - Aktie springt an (AWP)