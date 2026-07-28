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Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

19.88
CHF
-0.80
CHF
-3.87 %
17:30:00
BRXC
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30.07.2026 15:28:15

Pfizer Sector Perform

Pfizer
19.88 CHF -3.87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pfizer auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe positive Ergebnisse zweiter Phase-III-Studien vorgelegt, in denen das Medikament Lifulo mit verschiedener Dosis bei der chronischen Autoimmunerkrankung Vitiligo getestet werde, schrieb Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis sei zwar ermutigend, aber der kommerzielle Spielraum müsse noch konkret abgesteckt werden./tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Pfizer-Kurs >5 >10 >15
Fallender Pfizer-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Pfizer Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 25.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 24.62 		Abst. Kursziel*:
1.54%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 24.67 		Abst. Kursziel aktuell:
1.36%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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