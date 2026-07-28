Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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Pfizer Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pfizer auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe positive Ergebnisse zweiter Phase-III-Studien vorgelegt, in denen das Medikament Lifulo mit verschiedener Dosis bei der chronischen Autoimmunerkrankung Vitiligo getestet werde, schrieb Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis sei zwar ermutigend, aber der kommerzielle Spielraum müsse noch konkret abgesteckt werden./tih/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 25.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 24.62
|
Abst. Kursziel*:
1.54%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 24.67
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.36%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
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21.07.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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20.07.26
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14.07.26
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07.07.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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30.06.26
|So schätzen Analysten die Pfizer-Aktie ein (finanzen.net)
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30.06.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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23.06.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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18.06.26
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Analysen zu Pfizer Inc.
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|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
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|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|15:28
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|15:28
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|19.88
|-3.87%
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|15:50
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|15:45
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|15:34
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RBC Capital Markets
AIR France-KLM Sector Perform
|15:28
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DZ BANK
UBS Kaufen
|15:28
|
RBC Capital Markets
Pfizer Sector Perform
|15:27
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Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy