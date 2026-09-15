S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Pfizer-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Pfizer-Anteile an diesem Tag 44.77 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Pfizer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.234 Anteilen. Die gehaltenen Pfizer-Anteile wären am 14.09.2026 61.92 USD wert, da der Schlussstand 27.72 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 61.92 USD entspricht einer negativen Performance von 38.08 Prozent.

Pfizer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 158.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch