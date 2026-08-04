NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum zweiten Quartal und einem angehobenen Umsatzziel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe positiv überrascht, schrieb Chris Schott in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Derweil seien die Pfizer-Aktien zwar weiterhin günstig, da sich in der Pipeline des Unternehmens mehrere Projekte befänden, die Pfizer im Laufe der Zeit noch interessanter machen könnten. Allerdings brauche es weitere Daten aus diesen Programmen, um die Stimmung der Anleger zu ändern./rob/la/he;