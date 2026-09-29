Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’932 -0.1%  SPI 19’752 0.0%  Dow 51’332 -0.3%  DAX 25’522 0.6%  Euro 0.9459 0.0%  EStoxx50 6’348 0.7%  Gold 4’165 1.2%  Bitcoin 69’961 0.7%  Dollar 0.8340 0.2%  Öl 103.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
Suche...

Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrativer Pfizer-Einstieg? 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Pfizer eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Pfizer
23.83 CHF 0.46%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Pfizer-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23.85 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Pfizer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 419.287 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Pfizer-Aktie auf 28.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’041.93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20.42 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Pfizer belief sich zuletzt auf 163.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sean Nel / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Pfizer Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten