S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Pfizer-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23.85 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Pfizer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 419.287 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Pfizer-Aktie auf 28.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’041.93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20.42 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Pfizer belief sich zuletzt auf 163.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch