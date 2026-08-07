Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe mit dem Umsatz und dem Ergebnis je Aktie die Markterwartung übertroffen, schrieb Akash Tewari in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das für das laufende Jahr erhöhte Umsatzziel sei machbar. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken bei der Aktie sei positiv./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 34.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 25.41
|
Abst. Kursziel*:
33.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 26.75
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.10%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
04.08.26
|Pfizer wächst unerwartet stark - Aktie springt an (AWP)
|
04.08.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Pfizer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
31.07.26
|Pfizer-Aktie: Was Analysten von Pfizer erwarten (finanzen.net)
|
28.07.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
21.07.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Pfizer präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)