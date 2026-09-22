S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren bedeutet

Am 22.09.2016 wurde die Pfizer-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Pfizer-Anteile bei 30.38 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Pfizer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32.916 Pfizer-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2026 913.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27.74 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 8.69 Prozent gleich.

Am Markt war Pfizer jüngst 157.57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch