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Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

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24.09.2026 12:08:14

Pfizer Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 28 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Chris Schott in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Treffen mit dem globalen Chef für Vertrieb und Marketing der Amerikaner auf der All-Stars-Konferenz von JPMorgan. Etwa 30 Prozent der globalen Pharma-Investitionen stammten inzwischen dank Können und Tempo aus China. Das biete Pfizer zunächst Kooperations- und Lizenzierungschancen. Langfristig könnte es aber zu höherem Wettbewerbsdruck führen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Chris Schott 		KGV*:
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06.08.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
05.08.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
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