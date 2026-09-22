NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 28 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Chris Schott in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Treffen mit dem globalen Chef für Vertrieb und Marketing der Amerikaner auf der All-Stars-Konferenz von JPMorgan. Etwa 30 Prozent der globalen Pharma-Investitionen stammten inzwischen dank Können und Tempo aus China. Das biete Pfizer zunächst Kooperations- und Lizenzierungschancen. Langfristig könnte es aber zu höherem Wettbewerbsdruck führen./rob/ag/gl;