Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 28 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Chris Schott in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Treffen mit dem globalen Chef für Vertrieb und Marketing der Amerikaner auf der All-Stars-Konferenz von JPMorgan. Etwa 30 Prozent der globalen Pharma-Investitionen stammten inzwischen dank Können und Tempo aus China. Das biete Pfizer zunächst Kooperations- und Lizenzierungschancen. Langfristig könnte es aber zu höherem Wettbewerbsdruck führen./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 28.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 28.18
|
Abst. Kursziel*:
-0.64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 28.17
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.59%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
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