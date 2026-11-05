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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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05.11.2026 18:28:45

Deutsche Telekom Kaufen

Deutsche Telekom
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom nach einem soliden Neunmonatsbericht und einem leicht angehobenen Ausblick von 35 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar marginal seine Schätzungen. Den dennoch gesenkten fairen Wert begründete er in seinem Modell mit einer niedrigeren Bewertung der Tochter T-Mobile US./rob/tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Kaufen
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
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