Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 80 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Autobauer durchlaufe die umfangreichste Umstrukturierungsphase seiner Geschichte, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese gehe einher mit bedeutenden Investitionen in Produkte sowie in die lokale Fertigung./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
72.14 €
|
Abst. Kursziel*:
10.90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
71.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.39%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
17:58
|DAX-Handel aktuell: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt nach (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|18:41
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18:41
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|18:41
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|64.20
|0.63%
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