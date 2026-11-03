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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

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05.11.2026 18:41:08

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

Volkswagen
65.74 CHF 2.56%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 80 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Autobauer durchlaufe die umfangreichste Umstrukturierungsphase seiner Geschichte, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese gehe einher mit bedeutenden Investitionen in Produkte sowie in die lokale Fertigung./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10
Fallender Volkswagen-Kurs >5
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
72.14 € 		Abst. Kursziel*:
10.90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
71.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.39%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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