So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

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Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.102,80 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 0,97 Prozent höher als am Vortag (4.063,51 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,02 Prozent auf 52,29 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 52,30 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 1,90 Prozent auf 1.526,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.498,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.051,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.010,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 4,11 Prozent.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 3,85 Prozent auf 98,26 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 94,62 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagabend hinzu. Um 3,27 Prozent auf 91,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 88,12 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 20:28 Uhr notiert der Baumwolle 0,77 Prozent stärker bei 0,79 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Daneben sinkt der Haferpreis um -0,74 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,36 US-Dollar.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 2,80 US-Dollar am Vortag auf 2,77 US-Dollar nach unten (--0,93 Prozent).

Währenddessen verliert der Lebendrindpreis um -1,62 Prozent auf 2,14 US-Dollar. Gestern stand der Lebendrindpreis noch bei 2,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Maispreis um -0,79 Prozent auf 4,41 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,44 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -2,09 Prozent auf 3,25 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,32 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,32 US-Dollar am Vortag auf 1,28 US-Dollar nach unten (--2,32 Prozent).

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -1,03 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 20:15 Uhr auf 11,81 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 11,93 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,38 Prozent auf 317,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 318,60 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -2,06 Prozent auf 0,62 US-Dollar, nach 0,64 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,49 Prozent auf 0,19 US-Dollar, nach 0,18 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,61 Prozent auf 2,94 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,96 US-Dollar.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,58 US-Dollar am Vortag auf 0,55 US-Dollar nach unten (--4,47 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:23 Uhr steht ein Minus von -1,06 Prozent auf 17,66 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 17,85 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 3,80 Prozent auf 115,44 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 111,22 US-Dollar.

Derweil notiert der Reispreis bei 17,92 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (17,64 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,59 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Abschläge in Höhe von -0,38 Prozent auf 520,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 522,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - TTF bei 90,55 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vortag (90,04 Euro).

Redaktion Finanzen.net