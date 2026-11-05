|Abstimmung
|
05.11.2026 20:40:37
BLKB-Aktie: Landrat segnet neuen Zeitrahmen für Schlussbericht ab
Der Schlussbericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zur Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) ist neu auf Ende Mai 2027 terminiert.
Die Abstimmung über die Verschiebung und die Kenntnisnahme des PUK-Zwischenberichts erfolgte mit 53 Ja- zu 5 Nein-Stimmen ohne Enthaltungen.
Ursprünglich sollte der Schlussbericht Ende dieses Jahres erscheinen. Die PUK hatte in ihrem Zwischenbericht jedoch festgehalten, dass wichtige Dokumente später als geplant eingetroffen seien. Zudem wolle sie die Untersuchung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) einsehen. Wann das möglich sei, sei noch unklar.
Die PUK untersucht die Ereignisse, die zum Abschreiber von rund 105 Millionen Franken der BLKB auf ihre ehemalige Tochtergesellschaft Radicant geführt haben. Dieser war im Sommer 2025 bekannt geworden. Seither gibt es politische Turbulenzen rund um die BLKB - eine Initiative will ihr schärfere Auflagen machen und sie stärker regionalisieren.
Liestal (awp/sda)
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: SMI und DAX nach Rekorden letztlich im Minus -- Wall Street bricht ein -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street geht es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.