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Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock nach dem Quartalsbericht von 85 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen hätten die Stimmung der Investoren in Bezug auf den Prothesenhersteller erheblich gedämpft, doch die Investment-Story sei dennoch nicht hinfällig, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Zwar dürften die mittelfristigen Ziele wegen unerwarteter Schwierigkeiten bei der Kostenerstattung sowie längerer Zulassungsverfahren nach unten korrigiert werden, die aktuelle Bewertung der Aktie sei aber dennoch zu gering./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.30 €
|
Abst. Kursziel*:
50.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.37%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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