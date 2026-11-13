TecDAX 1548840 / DE0007203275
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13.11.2026 09:28:22
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten
TecDAX-Handel am Morgen.
Um 09:11 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0.46 Prozent auf 4’089.59 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 582.472 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.509 Prozent auf 4’087.75 Punkte an der Kurstafel, nach 4’108.66 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4’081.14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’090.33 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1.96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3’988.80 Punkte. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 4’063.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der TecDAX bei 3’548.58 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.84 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 1.59 Prozent auf 14.73 EUR), IONOS (+ 1.11 Prozent auf 36.56 EUR), SAP SE (+ 0.45 Prozent auf 213.50 EUR), Sartorius vz (+ 0.24 Prozent auf 287.80 EUR) und Ottobock (+ 0.13 Prozent auf 39.25 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil OHB SE (-4.47 Prozent auf 184.00 EUR), PVA TePla (-3.06 Prozent auf 26.58 EUR), HENSOLDT (-2.21 Prozent auf 77.70 EUR), SMA Solar (-2.15 Prozent auf 48.26 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.88 Prozent auf 25.10 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 338’182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238.161 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.92 erwartet. Mit 8.17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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