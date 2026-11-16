LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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LANXESS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess nach einer Informationsveranstaltung mit Vorstandschef Matthias Zachert von 13 auf 12 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Das Management sei der Ansicht, dass der Markt sowohl den Chemiekonzern als auch das Gemeinschaftsunternehmen Envalior zu negativ einschätze, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Daher habe er die Unternehmenssegmente im Detail analysiert und eine Szenario-Analyse erstellt, die eine ungewöhnlich große Bandbreite an möglichen Entwicklungen nach unten und oben verdeutliche./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.99%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
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|10.11.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|11.52
|-1.96%
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|10:14
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