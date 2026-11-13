TecDAX 1548840 / DE0007203275
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13.11.2026 17:58:11
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in Rot
Der TecDAX sank am Abend.
Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0.76 Prozent leichter bei 4’077.57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 582.472 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.509 Prozent leichter bei 4’087.75 Punkten in den Handel, nach 4’108.66 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’105.45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4’068.88 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 1.66 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Wert von 3’988.80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4’063.12 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’548.58 Punkte.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.51 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Eckert Ziegler (+ 5.79 Prozent auf 15.34 EUR), IONOS (+ 4.20 Prozent auf 37.68 EUR), Ottobock (+ 2.17 Prozent auf 40.05 EUR), United Internet (+ 1.78 Prozent auf 25.22 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1.63 Prozent auf 35.00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SMA Solar (-8.23 Prozent auf 45.26 EUR), OHB SE (-8.10 Prozent auf 177.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7.35 Prozent auf 23.70 EUR), PVA TePla (-6.86 Prozent auf 25.54 EUR) und EVOTEC SE (-5.06 Prozent auf 2.97 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’296’552 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238.161 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.92 zu Buche schlagen. Mit 8.17 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.