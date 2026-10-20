Ottobock 49.75 EUR -4.14% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ottobock auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Prothesenhersteller dürfte trotz der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr robuste Quartalszahlen vorlegen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem sechsprozentigen organischen Umsatzwachstum./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.