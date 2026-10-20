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Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223

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20.10.2026 12:33:43

Ottobock Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ottobock auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Prothesenhersteller dürfte trotz der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr robuste Quartalszahlen vorlegen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem sechsprozentigen organischen Umsatzwachstum./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50.00 € 		Abst. Kursziel*:
70.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
49.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
70.85%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
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12:33 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
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