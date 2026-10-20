Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
49.75 EUR
-2.15 EUR
-4.14 %
13:32:10
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.10.2026 12:33:43
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ottobock auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Prothesenhersteller dürfte trotz der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr robuste Quartalszahlen vorlegen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem sechsprozentigen organischen Umsatzwachstum./gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.00 €
|
Abst. Kursziel*:
70.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.85%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ottobock
|
19.10.26
|XETRA-Handel TecDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Montagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Ottobock
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
|49.80
|-4.05%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:44
|
Deutsche Bank AG
Saint-Gobain Hold
|12:43
|
Deutsche Bank AG
Heidelberg Materials Buy
|12:39
|
Deutsche Bank AG
WACKER CHEMIE Hold
|12:38
|
Deutsche Bank AG
RATIONAL Hold
|12:35
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Sell
|12:34
|
Deutsche Bank AG
FUCHS Buy
|12:34
|
Barclays Capital
Vodafone Group Underweight