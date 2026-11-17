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Ottobock Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ottobock von 66 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Prothesenhersteller sei auf dem globalen Markt der Innovationsführer, schrieb Beatrice Fairbairn am Montag. Allerdings sei der Tenor des Managements im Kontext der Quartalsbilanz vorsichtig gewesen. Zudem gebe es Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Aktienverkäufe durch die Näder-Familie nach Ende der Lockup-Periode nach dem Börsengang des Unternehmens./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Hold
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.25 €
|
Abst. Kursziel*:
37.58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
38.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.11%
|
Analyst Name::
Beatrice Fairbairn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
09:28
|Börse Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
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09:28
|Verluste in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
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16.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
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13.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
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13.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
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13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt am Freitagmittag nach (finanzen.ch)
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13.11.26
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Analysen zu Ottobock
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
|38.10
|-2.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Heidelberg Materials Buy
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JP Morgan Chase & Co.
Springer Nature Overweight
|08:36
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RBC Capital Markets
Zurich Insurance Outperform
|08:19
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Healthineers Hold
|08:15
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Alzchem Group Buy
|07:55
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Bernstein Research
Ströer Market-Perform
|07:40
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RBC Capital Markets
Roche Outperform