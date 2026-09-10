Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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Ottobock Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ottobock mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt. Ottobock stehe nach einem enttäuschenden Jahresauftakt und dem soliden organischen Wachstum im zweiten Quartal nun immerhin auf einem festeren Boden./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Hold
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55.50 €
|
Abst. Kursziel*:
18.92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.86%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
10.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.09.26
|EQS-PVR: Ottobock SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09.09.26
|EQS-PVR: Ottobock SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
Analysen zu Ottobock
|11:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
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|24.08.26
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|UBS AG
|18.08.26
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|17.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|11:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|17.08.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|11:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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