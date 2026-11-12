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Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2026 10:19:05
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty attestierte dem Prothesenhersteller am Donnerstag ein gutes drittes Quartal. Der Endverbraucherbereich sei jedoch hinter den Wachstumsambitionen zurückgeblieben. Dies sei unter anderem auf längere Verfahren bei der Genehmigung von Erstattungen zurückzuführen./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.15 €
|
Abst. Kursziel*:
92.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
90.59%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Ottobock Hold
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