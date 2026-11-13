TecDAX 1548840 / DE0007203275
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13.11.2026 15:58:17
Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag
Der TecDAX fällt am Freitagnachmittag.
Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.47 Prozent schwächer bei 4’089.46 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 582.472 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.509 Prozent auf 4’087.75 Punkte an der Kurstafel, nach 4’108.66 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4’105.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’078.30 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1.96 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der TecDAX noch bei 3’988.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’063.12 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’548.58 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 12.83 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. 3’322.31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 7.17 Prozent auf 15.54 EUR), IONOS (+ 4.37 Prozent auf 37.74 EUR), Ottobock (+ 3.06 Prozent auf 40.40 EUR), TeamViewer (+ 1.70 Prozent auf 4.91 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1.63 Prozent auf 35.00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-6.85 Prozent auf 45.94 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6.80 Prozent auf 23.84 EUR), OHB SE (-6.33 Prozent auf 180.40 EUR), PVA TePla (-5.84 Prozent auf 25.82 EUR) und JENOPTIK (-3.97 Prozent auf 36.28 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2’569’394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238.161 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.92 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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