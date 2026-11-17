Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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17.11.2026 10:50:11
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 210 auf 215 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Luxuskonzern kämen prozentual hohe einstellige Umsatzsteigerungen mit beschleunigtem Ergebniswachstum zusammen, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend. Das komme am Markt gut an, wie die jüngste Kurserholung belege./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
215.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
173.75 CHF
|
Abst. Kursziel*:
23.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
175.50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.51%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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