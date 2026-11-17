Richemont 175.50 CHF 0.49% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 210 auf 215 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Luxuskonzern kämen prozentual hohe einstellige Umsatzsteigerungen mit beschleunigtem Ergebniswachstum zusammen, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend. Das komme am Markt gut an, wie die jüngste Kurserholung belege./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.