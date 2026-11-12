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12.11.2026 18:59:54

Ottobock Hold

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Umsatz im Kerngeschäft habe die Konsensschätzung übertroffen, während das entsprechende operative Ergebnis (Ebitda) knapp darüber liege, schrieb Beatrice Fairbairn in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Jahresprognose habe Ottobock bestätigt, aber von einem herausfordernden Umfeld durch veränderte Erstattungsbedingungen gesprochen./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ottobock Hold
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
38.85 € 		Abst. Kursziel*:
69.88%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
41.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.58%
Analyst Name::
Beatrice Fairbairn 		KGV*:
-
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18:59 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:19 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
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