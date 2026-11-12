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Ottobock Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Umsatz im Kerngeschäft habe die Konsensschätzung übertroffen, während das entsprechende operative Ergebnis (Ebitda) knapp darüber liege, schrieb Beatrice Fairbairn in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Jahresprognose habe Ottobock bestätigt, aber von einem herausfordernden Umfeld durch veränderte Erstattungsbedingungen gesprochen./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Hold
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38.85 €
|
Abst. Kursziel*:
69.88%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.58%
|
Analyst Name::
Beatrice Fairbairn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
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17:58
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|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Ottobock
|18:59
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:59
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18:59
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
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Aktuelle Aktienanalysen
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|18:59
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Ottobock Hold
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ATOSS Software Buy
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